Vermoedelijke dader aanslag Stockholm gevat na urenlange klopjacht

De Zweedse politie heeft na een urenlange klopjacht de vermoedelijke dader van de aanslag in het centrum van Stockholm gevat. De politie bevestigt dat het om dezelfde man gaat waarvan eerder vandaag beelden werden verspreid. Ze voegden hier ook aan toe dat de man op de foto niet per se de dader is. Over de identiteit of nationaliteit van de man werden geen details gegeven.

De man zou zelf bekend hebben dat hij verantwoordelijk is voor de aanslag, en lichte verwondingen hebben. "Eén persoon is gearresteerd in verband met de dodelijke aanval met een truck in het centrum van Stockholm", laat de Zweedse politie weten.

De foto van de vermoedelijke dader werd vrijdagmiddag getoond tijdens een persconferentie. De politie heeft nu bevestigd dat het om dezelfde ongeschoren verdachte met groene jas, grijze hoodie en witte schoenen gaat. Over zijn identiteit of nationaliteit gaven ze geen verdere details.

Het is ook nog niet bevestigd of het al dan niet een terroristische aanslag is, maar de politie behandelt het wel als een terreuraanval.

