Barbecueweer dit weekend! De barbecue boys uit 'Mijn Pop-Uprestaurant' geven tips

Dit weekend wordt het twintig graden en dat betekent: tijd om te grillen! Speciaal voor wie dit weekend de barbecue bovenhaalt vroegen wij tips aan Karel en Birger, de mannen die met hun grillrestaurant 'TJOP'S' in de finale van het VTM-programma 'Mijn Pop-Uprestaurant' zitten.

- Als je de barbecue voor het eerst weer gebruikt na de winter, begin je best met hem schoon te maken. Met warm water en Dreft kom je al een eind, voor de roosters zijn er zeer goede speciale reinigers op de markt. Als je die een tijdje laat inwerken, kan je het rooster makkelijk schoon krijgen met een stalen borstel of een schuursponsje. Spoel daarna goed af met water. Als je stevige roosters hebt, kan je zelfs een hogedrukreiniger gebruiken. Voor je de roosters gebruikt, wrijf je ze nog eens in met olie.

- Om de barbecue aan te maken, is het handig om gebruik te maken van aanmaakkokers: je doet de kolen er in, onderaan steek je twee of drie natuurlijke aanmaakblokjes. Na twintig minuten giet je hem uit en kan je aan de slag.

- Welke kolen je best gebruikt, hangt af van het vlees dat je wil bakken. Kokosbriketten zijn geschilkt voor lage temperaturen. Die heb je nodig bij vlees dat langer dan een half uur moet opliggen, zoals hele kippen of ribben die lang moeten garen. Houtskool geeft een hevigere hitte en is meer geschikt om een paar stukken vlees kort te bakken.

- Met kolen kan je verschillende zones maken onder je grill: een zone met veel kolen en een zone zonder kolen, waar je een soort indirecte warmte creëert. Daarop kan je vlees garen zonder het te verbranden. Je kan vlees eerst aanbakken op de hete zone en daarna verder laten garen in die indirecte warmte. Maar omgekeerd kan het ook: het vlees eerst laten garen en daarna nog even kort aanbakken, al is dat misschien meer voor gevorderden.

Karel en Birger in TJOP'S Foto:VTM

- Een kerntemperatuurmetertje is handig om te weten of je vlees gaar is. Daarmee meet je de binnentemperatuur van het vlees zonder dat je het moet opensnijden. De ideale temperatuur is afhankelijk van je vlees: een stukje kip is minstens 72 graden, een kippenboutje mag zelfs 80 of 81 graden zijn. Bij steak hangt het er vanaf hoe je hem gebakken wil, die ideale temperatuur ligt ergens tussen de 50 en de 60 graden.

- Frustrerend aan vis bakken op de barbecue is wanneer de vis aan je rooster blijft plakken en je hem moeilijk kan omdraaien. Met een stevigere vis, zoals lotte, gaat dat iets beter. Als je een zachtere vis maakt, zoals zalm, kan je niets misdoen als je die in een papillot bakt, met wat vocht bij. Of je kan hem bakken in een speciaal netje voor de barbecue. Vis bak je best iets langer op lage temperatuur dan te snel: een zalm bijvoorbeeld, is beter glazig en lauwwarm dan helemaal aangebakken.

- Het is het seizoen van de asperges en die zijn ook heel lekker op de barbecue. Wij snijden ze door in de lengte, koken ze halfgaar en leggen ze langs de binnenkant heel even op de grill. Meng er een eenvoudige vinaigrette van olie, azijn, peper en zout onder - dat is één van de side dishes in TJOP'S.

- Veel mensen hebben de neiging om eerst de worsten en de hamburgers te bakken en te eindigen met de steak, maar wij zijn daar niet zo'n fan van. Waarom doe je het niet omgekeerd, of nog beter: waarom maak je niet één soort vlees, zoals een ribeye of een lekkere côte à l'os?

- Een eigen kruidenmengeling is vaak veel lekkerder dan een voorgemaakte marinade. De basis is één deel zout, één deel peper, één deel suiker. Daar voeg je dan bijvoorbeeld een half deel paprika aan toe. Van daaruit kan je opbouwen en toevoegen wat je wil afhankelijk van je vlees: je kan er chili bij doen, komijn, verse kruiden, je kan oosters gaan, .... Met die droge kruidenmengeling kan je je vlees inwrijven.

- Wil je toch iets met olie doen, meng dan allerlei verschillende olieën (arachideolie, zonnebloemlie, olijfolie, ...) door elkaar en voeg daar je kruiden aan toe. Die mengeling van olie geeft een betere smaak dan wanneer je één olie gebruikt.