FIFA lijdt recordverlies van 347 miljoen euro, ondermeer door “ondoordachte investeringen” van vorige leiding...

De Wereldvoetbalbond heeft in 2016 een recordverlies van 369 miljoen dollar (ongeveer 347 miljoen euro) geleden. Volgens de FIFA is dit te wijten aan het invoeren van een nieuwe boekhoudkundige norm, “de gerechtelijke onderzoeken die aan de gang zijn” en bepaalde “ondoordachte investeringen” van de vorige leiding.

In het vrijdag gepubliceerde jaarlijks financieel rapport worden het FIFA-museum en het FIFA-hotel Ascot als “ondoordachte investeringen” beschouwd. Die bevinden zich in Zürich, waar de Wereldvoetbalbond zijn hoofdzetel heeft.

“In 2016 werd de FIFA eveneens geconfronteerd met meerder onvoorziene uitgaven, namelijk gerechtskosten door de onderzoeken vanwege de Zwitserse en Amerikaanse autoriteiten en de kosten die gepaard gingen met het organiseren van het buitengewoon congres van februari 2016”, waarop Gianni Infantino werd aangeduid als opvolger van Joseph Blatter.

Door het recordverlies heeft de FIFA zijn reserves moeten aanspreken. Die vielen terug van 1,4 miljard dollar in 2015 tot 1,04 miljard in 2016, en zouden eind 2017 kunnen herleid worden tot 605 miljoen dollar. De organisatie maakt zich echter sterk dat de reserves opnieuw “tot hun vroegere staat teruggebracht zullen worden in de loop van de financiële cyclus 2015-2018”, onder meer dankzij het WK 2018.