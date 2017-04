Een verwarde vrouw vroeg hulp aan de buren omdat ze zich had buitengesloten. Die waren stomverbaasd over wat ze binnen vonden

Een verwarde vrouw schakelde donderdag haar buren in, omdat ze zich buitengesloten had. Die slaagden erin om haar huis binnen te dringen, maar wat ze in een van de kamers vonden grenst aan het onwaarschijnlijke.

De oude dame woont alleen in een eengezinswoning. Haar man en haar zoon zijn enkele jaren geleden overleden. Naaste familie is er niet. Alleen de naaste buren helpen de vrouw af en toe een handje.

De vrouw is volgens de Akense politie een beetje in de war en sluit zichzelf af en toe buiten. Zo ook donderdag. Om haar huis binnen te geraken, belde de vrouw aan bij de buren en iemand klom vervolgens door een raam haar woning binnen en opende de voordeur.

Plastic zakken vol geld

Maar de vrouw was deze keer meer in de war dan normaal. Zij vertelde de hele tijd over witte maskers in haar huis. Om haar gerust te stellen, doorzochten de buren het huis. Daarbij struikelden zij in een van de kamers letterlijk over een grote stapel plastic zakken helemaal vol met geldbiljetten. Mooi gebundeld en per bundel het bedrag vermeld. Omdat de buren vonden dat het geld uit huis moest, schakelden zij de politie in. Met name ook omdat zij vreesden dat de vrouw opgenomen moest worden.

Leven lang gespaard

Toen de agenten van de Akense politie arriveerden, vernamen zij van de oudere dame dat zij en haar man hun hele leven lang gespaard hadden. Alleen hadden zij een keer een auto gekocht voor de zoon.

In huis vonden de agenten gegevens over een bankrekening van de dame in kwestie. In de bank bleek bij telling door de geldmachine dat in de plastic zakken enkele honderdduizenden euro’s zaten. Alle biljetten waren echt.

De dame leek opgelucht toen het geld vanuit haar woning naar de bank was gebracht. In verband met de privacy wil de Akense politie geen nadere details over de dame in kwestie prijsgeven.