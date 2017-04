VIDEO. Zo ziet het nieuwe oefencomplex van KAA Gent eruit (en het mag wat kosten)

Gent / Oostakker - KAA Gent bouwt op dit moment een heus nieuw oefencomplex voor de A-kern, op de Wolfputsite in Oostakker. Tegen eind juni 2017 verhuizen de spelers en de technische staf naar de indrukwekkende nieuwbouw, en zullen alle training er plaatsvinden. Ook de accommodatie van KRC Gent, dat op de site actief is, wordt vernieuwd.

Met de bouw van het nieuwe complex zetten de Buffalo’s een nieuwe stap in de professionalisering van de club en de jeugdwerking. Het complex zal, eens volledig afgewerkt, zeven miljoen euro kosten.

De A-kern van de Buffalo’s krijgt aan het nieuwe complex twee natuurgrasvelden, waarvan er één verwarmd is en een ‘power hill’ in kunstgras, oftewel een zone waar de opwarmings- en andere fysieke oefeningen kunnen plaatsvinden. Rond de power hill is ook een looppiste voorzien.

In de eerste fase werden de jeugdkleedkamers van KRC Gent gerenoveerd, werden drie kunstgrasvelden voor de duiveltjes aangelegd en werd een nieuw groot speelveld in natuurgras aangelegd. Centraal op de site kwam ook een groot veld in kunstgras en werd voor alle velden ledverlichting geplaatst.

De bouw van het nieuwe complex voor de A-kern van de Buffalo’s, fase twee van het project, is momenteel vollop bezig. Binnenin komen er kleedkamers voor de medische en de technische stad, een ruimte om persconferenties te geven en een wellness voor de spelers met onder andere een revalidatiebad.

Op de eerste verdieping komen de burelen voor de staff en het medisch team, op de tweede komen 42 slaapruimtes met een grote douchezaal. In de derde en laatste fase wordt ook een nieuw natuurgrasveld aangelegd. Dat moet dienstdoen als hoofdveld voor zowel KRC Gent als de KAA Gent Ladies.

Zegen voor de jeugd

Eens de A-kern eind juni haar intrek in het nieuwe complex genomen heeft, wordt ook het bestaande oefencomplex aan de Warmoezeniersweg onder handen genomen. Het komt volledig en exclusief ter beschikking van de jeugdploegen van KAA Gent. Er komt een extra kunstgrasveld, zodat het complex over twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden en één duiveltjesveld beschikt.

De volledige site wordt in samenwerking met het Gentse architectenbureau TARCH timeless architecture – De Vos Thierry ontwikkeld.

