Seizoen van Rafinha (Barcelona) zit erop

FC Barcelona-middenvelder Rafinha zal dit seizoen niet meer in actie komen. Vorig weekend blesseerde de 24-jarige Braziliaan zich aan de meniscus van zijn rechterknie tijdens de competitiematch bij Granada (1-4). Na zijn operatie meldde Barça vrijdag dat Rafinha ongeveer vier maanden buiten strijd zal zijn.

De blessure blijkt uiteindelijk zwaarder dan gedacht. Eerder had de Catalaanse club het nog over een “klein letsel” en hield coach Luis Enrique rekening met een afwezigheid van weken in plaats van maanden. De Braziliaanse international, dit seizoen goed voor zeven doelpunten in 28 wedstrijden, raakte eerder al zwaar geblesseerd aan de rechterknie. In september 2015 scheurde hij zijn kruisbanden, waarna hij enkele maanden aan de kant stond.

(belga)