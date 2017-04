Hillary Clinton geeft eerste interview na haar nederlaag: “Daarom verloor ik van Donald Trump”

Hillary Clinton gaf donderdag haar eerste interview na de verkiezingsnederlaag van president Trump. De voormalige presidentskandidate legt uit hoe misogynie (vrouwenhaat, red.) een belangrijke oorzaak was van haar verlies. In hetzelfde gesprek voorspelde Clinton ook de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis enkele uren later.

Het interview met Clinton vond plaats tijdens een bijeenkomst van Women in The World in New York City. De voorbije presidentsverkiezing was vanzelfsprekend één van de hoofdonderwerpen van het gesprek. Clinton vertelde openhartig over die eerste dagen en weken na haar nederlaag.

“Mezelf verplichten uit bed te komen”

“Op een bepaald moment moest ik mezelf verplichten om uit bed te komen. Wat ik ook gedaan heb uiteraard. Ik heb in de periode na de verkiezingen verschillende lange wandelingen gemaakt in het bos. Maar ik heb ook veel tijd doorgebracht met mijn kleinkinderen. En ik heb veel gebabbeld met mijn familie en vrienden. Dus met mij als persoon gaat het weer goed nu. Als Amerikaan daarentegen ben ik erg bezorgd.”

Chaotische Trump

Over het huidige presidentschap van Donald Trump heeft ze weinig goeds te zeggen. Clinton zegt dat ze er alleszins geen plezier aan beleeft om het “chaotische functioneren” van Trumps Witte Huis te moeten aanschouwen. Ze is vooral niet te spreken over zijn antivrouwelijk beleid. “Het viseren van vrouwen- wat nu aan het gebeuren is- vind ik absoluut niet kunnen.”

Vrouwenhaat

Op de vraag wat er volgens haar aan de basis lag van haar verkiezingsnederlaag was Clinton duidelijk. De Russische inmenging in de verkiezingen en de heisa rond haar emailaccount door onthullingen van FBI-baas James Comey waren voor de hand liggende factoren. Hiernaast waren er echter ook mensen die “echte problemen” hadden met het idee dat een vrouw president zou worden, aldus Clinton.

“Uiteraard speelde misogynie een rol. In deze verkiezing hadden zowel mannen als vrouwen er problemen mee dat een vrouw president zou worden. Bij mannen staan succes en ambitie gelijk aan populariteit. Hoe succesvoller een man is, hoe liever hij wordt gezien. Bij vrouwen daarentegen is het net het omgekeerde. Hoe ambitieuzer en succesvoller een vrouw is, hoe minder populair ze wordt. Dat zit onbewust ingebakken in mensen.”

Wel populair als staatssecretaris

Clinton was een populaire staatssecretaris, maar als presidentskandidate was ze plots een pak minder populair. “Dit kwam omdat “een man”, president Obama, me gevraagd had om staatssecretaris te worden. Maar toen ik zelf besloot om presidentskandidate te worden, de hoogste politieke positie in het land, keerde dat plots. Zelfs mensen die me voordien steunden, trokken me plots in twijfel. Daarom wil ik jonge vrouwen stimuleren om in de politiek te gaan, want we hebben hen nodig om verandering teweeg te brengen. Ik ben momenteel trouwens ook bezig aan een boek waarin ik onder ander dat onderwerp aankaart.”

Zorgen om Rusland

“Rusland heeft zich bemoeid met onze verkiezingen en daar maak ik me oprechte zorgen over . De hacking was een agressieve daad van Poetin. Senator John McCain zei dat hij nog nooit in zijn leven zo bezorgd geweest is om ons land. En die man heeft W.O. II en Vietnam meegemaakt. Ik hoop dat het Congres dit allemaal ten gronde zal onderzoeken. Want ik ken Poetin, het is iemand die 3D schaak speelt om Europa, de VS en de NAVO te destabiliseren. Hij is ook niet bepaald fan van sterke vrouwen. Al heeft hij me wél de hand geschud.” (Hiermee verwijst Clinton naar het incident waarbij Donald Trump de hand van Angela Merkel weigerde te schudden, red.)

Hoe Clinton de luchtaanval voorspelde

Tijdens het interview hadden ze het ook over de gifaanval in Syrië. Hierop antwoordde Clinton dat we “de luchthavens van Assad moeten aanvallen en moeten verhinderen dat hij onschuldige mensen bombardeert en gifgas op hen dropt.”

Enkele uren na het gesprek bombardeerde de Amerikaanse regering een Syrische luchthaven.

Bekijk hier hoe Clinton de luchtaanval voorspelde: