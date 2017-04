Visser haalt tot zijn eigen opperste verbazing kolossale haai binnen

Een Britse visser sloeg afgelopen week tot zijn eigen verwondering een kolossale haai aan de haak voor de kust van de Britse stad Devon. De gevangen haai woog een slordige 150 kilogram en leek angstwekkend veel op een witte haai, maar uiteindelijk bleek dat het om gigantische haringhaai ging.

Mark Watts was samen met zijn kameraad Dan Hawkins al van in de vroege uurtjes aan het vissen voor de kust van Devon, toen ze vlakbij hun boot plots een kolossaal dier zagen opduiken uit het woelige water. Hawkins toverde snel zijn smartphone tevoorschijn en was net op tijd om het ongelooflijke moment te filmen waarop Watts ontdekte dat hij een gigantische haai aan de haak had geslagen.

Op de beelden die Hawkings via Facebook Live de wereld instuurde, is te zien hoe de uitzinnige visser probeert zijn vislijn intact te houden, terwijl de nog onzichtbare vis er uit alle macht aan trekt. Uiteindelijk slaagt Watts erin om het kolossale dier binnen te halen, waardoor de mannen ten langste leste konden zien dat ze geen witte haai, maar een haringhaai probeerden binnen te halen.

Haringhaaien zijn nauw verwant aan de schrikwekkende witte haaien en lijken ook goed op hun neven, maar vallen ondanks hun lengte nauwelijks mensen of boten aan. Ze komen vaak voor in het water rond Groot-Brittannië en kunnen tot 4 meter lang worden. Volgens Watts woog zijn exemplaar zo’n 150 kilogram en ging het vermoedelijk om een vrouwelijke haringhaai. Na de felle strijd om het dier te vangen,besloten Watts en Hawkins om de haai weer los te laten en lieten ze hun kolossale vangst voorzichtig weer vrij in de oceaan.