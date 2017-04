‘The Band’ is bekend: deze jongens willen het maken als nieuwe Nederlandstalige muziekgroep

De fans van talentenshow ‘The Band’ zaten op het puntje van hun stoel. In de laatste liveshow beslisten ze immers wie samen dé nieuwe Nederlandstalige jongensgroep mocht vormen. Jannes, Jelle, Laurens en Lennart wonnen op het nippertje van Andy en Joost en zullen al snel op jullie radio’s te horen zijn als ‘Buurland’.

We zagen veel verschillende combinaties van de zes heren passeren, maar het waren deze vier die het uiteindelijk haalden. Ze zongen de pannen van het dak met een versie van ‘Ik leef niet meer voor jou’.

Jannes, Jelle, Laurens en Lennart knallen met ‘Ik leef niet meer voor jou’ Video: VTM

De heren zullen vanaf morgen de handen in elkaar slaan. Ze gaan immers niet voor een solocarrière, maar zij worden ‘The Band’ op het einde van het programma. Niet onder die noemer, want de heren mochten zelf een nieuwe groepsnaam kiezen voor hun toekomstige band. Daar beslisten ze samen over.

Buurland

“We hebben de afgelopen weken veel gebrainstormd met de kandidaten”, vertelde Laurens, die maandagochtend op zoek was bij Qmusic. “We zochten een naam die te maken had met Nederland en België. En het moest ook Nederlandstalig zijn. Er zijn heel leuke, gekke namen uit voortgekomen. Maar onze voorkeur ging uiteindelijk uit naar Buurland. Volgende week komt ook de eerste single uit, die hebben we afgelopen weekend opgenomen en zal in primeur in de finale van The Band te horen zijn.”

Met de naam ‘Buurland’ verwijzen de jongens naar de mix van Vlaams en Nederlands zangtalent, klonk he na die bekendmaking bij de programmamakers. Na vrijdag begint het pas echt voor de jongens van Buurland. De groep trekt dan van buurland naar buurland met eigen Nederlandstalige songs.