Is dit de onbeschoftste reizigster ooit? Rugzaktoeriste weigert stinkende voeten weg te doen

Een Thaise man was niet erg gelukkig toen een toeriste haar schoenen had uitgetrokken en tot overmaat van ramp haar stinkende voeten op de hoofdsteun van een zetel in een drukke, veel te hete bus had gelegd. De jongeman vroeg beleefd of de reizigster haar voeten naar beneden wilde doen, maar de vrouw weigerde te luisteren en staarde hem alleen maar aan. De man besloot haar te filmen en publiceerde haar “arrogante” gedrag op sociale media.

Reizigers die in een warm land vanuit hun rugzak leven, geuren niet altijd even fris als het al een tijdje geleden is dat ze een deftige douche tegenkwamen. Zo’n mensen wil je liever niet naast je hebben op een te drukke en te hete openbare bus en al zeker niet als ze beslissen om hun schoenen uit te trekken.

De 21-jarige Narong Thaopanya had dus geen geluk toen hij eind maart met het openbaar vervoer door het noorden van Thailand reisde en geconfronteerd werd met een Franse rugzaktoeriste die weigerde om haar stinkende pikkels weg te doen. “De geur van haar voeten vulde de hele bus”, verklaarde de jongeman, die al verschillende keren had gevraagd of ze iets anders wilde doen met haar voeten. “Het was enorm warm en ik werd er misselijk van omdat haar voeten vlakbij mijn hoofd zaten. Ze had een mooi gezicht, maar ze had geen manieren.”

De Franse toeriste luisterde nauwelijks naar de smeekbedes van Narong en keek hem volgens hem alleen maar aan met een arrogante uitdrukking op haar gezicht. “Zou ze dat ook in haar eigen land hebben gedaan?”, schreef Narong bij de video die hij van de vrouw maakte en op sociale media publiceerde. “Iemand zal straks dat zitje gebruiken en met zijn hoofd op de plek moeten zitten waar haar smerige voeten waren.”

Het is niet bekend hoelang Narong de geur van de voeten van de vrouw nog moest verdragen, maar hij geeft alvast een goede raad mee aan mensen die de wereld willen verkennen: “mensen zouden respectvoller moeten zijn als ze het land van anderen bezoeken.”