De onzichtbare kapitein van Anderlecht

Teamspirit en solidariteit. Het moet Anderlecht voorbij Gent helpen en het zullen belangrijke factoren zijn in de titelstrijd. René Weiler kuiste niet voor niets de paars-witte kleedkamer uit en smeedde een hechte spelersgroep. Daarbij kreeg hij – misschien verrassend – hulp van Frank Boeckx (30). Meer zelfs, de doelman komt met iedereen overeen en is zo het cement in het bouwwerk van Weiler.