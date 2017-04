Allicht menselijke fout bij crash sportvliegtuig

Het onderzoek naar de oorzaak van de vliegtuigcrash in de Franse Alpen, waarbij donderdag twee Belgen om het leven kwamen, wijst in eerste instantie op “een menselijke fout”. Dat meldt de plaatselijke krant Le Messager.

Wilfried Hick (60) en Roland Treinen (47) uit Amel in de Luikse Oostkantons kwamen donderdagnamiddag om het leven toen hun ULM-sportvliegtuigje crashte in Megève, een bekend skioord in de Franse Alpen. De twee hadden de landing ingezet toen hun vliegtuigje in de bomen terechtkwam, waarna het toestel vuur vatte. De Belgen zouden, volgens de eerste vaststellingen, het toestel “een doorstart” (het afbreken van de landing) hebben laten maken en dat mag je niet doen in bergachtig gebied.