Wéér ambras tussen Preud’homme en Vanhaezebrouck

Dat Gent-Club vorige zondag een veldslag was, daar was iedereen het over eens. En nog steeds wordt heen en weer geschoten. Hein Vanhaezebrouck legt op de site van de Buffalo’s alle schuld bij Club. Michel Preud’homme reageert giftig.

Een bloemlezing uit Vanhaezebroucks analyse van Gent-Club.

– “Wij kwamen met de juiste bedoeling uit de kleedkamer maar al na 10 seconden werd Simon langs achteren aangetrapt zonder ook maar de minste intentie om de bal te spelen. Dertig seconden later maakte Club al een tweede overtreding en na anderhalve minuut zaten ze al aan drie.”

– “Dat Nana Asare, normaal de rustigste onder de kapiteins in de Jupiler Pro League, zo furieus reageerde was omdat hij voelde dat het de duidelijke intentie was van Club om met veelvuldige overtredingen ons voetbal eruit te halen.”

– “Club maakte in de eerste helft 14 overtredingen tegenover 6 van ons. Dat zegt veel over wie met welke intentie aan de aftrap kwam...”

– “Ook Brecht Dejaegere had een déjà vu. Hij zag (bij de tackle van Poulain) voor de tweede keer in één maand tijd het einde van zijn carrière door zijn hoofd flitsen, na eerder al die tackle van Dele Alli op Wembley.”

Michel Preud’homme verslikte zich in zijn koffie toen hij de woorden van zijn collega onder ogen kreeg. “Ze praten bij Gent veel. En dan vooral heel veel over Club Brugge. En dan veranderen ze blijkbaar wel eens van mening. Twee seizoenen geleden gaf Europees voetbal een boost, dit jaar was het een probleem. Eerst waren ze wel, dan weer niet en dan weer wel voor voetbal op maandag. En voor de match van zondag zeiden ze: Club past zich altijd aan ons aan. Maar achteraf zei de trainer van Gent wel: Club wilde met kracht spelen en dus heb ik gekozen voor die en die vechters. Wie past zich dan aan? Ik volg ze vaak niet meer. En ik heb al die energie niet om mij daar mee bezig te houden. Waarom doen ze dat? Kijk naar het begin van de match en je ziét wie agressief heeft gespeeld. Wie eindigt met twee gekwetsten?! Wij zijn binnen de limieten gebleven. Zij niet.”

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.