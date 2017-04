Manchester City krijgt Kompany niet verkocht

Na de 2-1-nederlaag op Chelsea is de laatste titelhoop van Manchester City verdampt. En is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Een van de knopen die trainer Pep Guardiola moet doorhakken is of hij doorgaat met Vincent Kompany (30) of niet. City staat open voor een verkoop, maar door zijn verleden met blessures is de captain onverkoopbaar.

Speelt Vincent Kompany vandaag zijn tweede wedstrijd in vier dagen? De Belg kwam ongeschonden uit de wedstrijd op Chelsea – zijn eerste sinds 28 januari – en trainer Pep Guardiola wachtte gisteravond de laatste training af om te beslissen of hij Kom­pany ook tegen Hull laat ­starten.

Onder Manuel Pellegrini speelde een fitte Kompany ­altijd, maar onder Guardiola is zijn status veranderd. “Als hij fit is, is hij een fantastische verdediger”, zei Guardiola, met de nadruk op ‘als’. “Hij speelde fantastisch tegen Chelsea, maar we mogen niet vergeten dat hij twee en half jaar niet fit is geweest.”

Sinds zijn komst bij Manchester City worstelt Guar­diola met het vraagstuk-Kompany. Indien fit is de Belg de geknipte speler om zijn defensie te leiden. Kompany koppelt leiderschap en strijdlust aan het vermogen om het spel op te bouwen van achteruit – één van de belangrijkste basisprincipes van het systeem-Guardiola.

“Om met spitsen als Lukaku, Ibrahimovic en Costa om te gaan, moet een verdediger voor mij in de eerste plaats een stevige kerel zijn”, zegt Guardiola. “Maar hij moet ook voetballende kwaliteiten hebben omdat dat voor ons (systeem) belangrijk is.”

In een opvallend openhartige bui zei Guardiola gisteren dat hij zich bij zijn komst naar Manchester City wat ver­keken heeft op de spelers­kwaliteit. “Dit seizoen was een les voor mij”, zei hij. “Dat is ook normaal als je zeven, acht of negen jaar successen hebt beleefd als trainer en het nu wat minder draait. Misschien had ik op voorhand al maat­regelen moeten nemen om ­onze aanvallende en verdedigende problemen in de box op te lossen. Maar ik kon natuurlijk niet alles weten toen ik hier kwam. Ik heb geprobeerd de spelers zo veel als mogelijk aan te passen. Ik denk dat we daar al voor een groot deel in geslaagd zijn en volgend seizoen zal zeker beter zijn.”

Foto: REUTERS

Met Kevin De Bruyne en ­David Silva beschikt Pep Guardiola over twee van de beste middenvelders van de Premier League, maar het is in de verdediging en in de aanval dat er problemen zijn. Zijn aanvallers hebben te veel kansen nodig om te scoren. En zijn verdedigers pikken zijn veeleisend spel voorlopig niet op. John Stones zou het kunnen, maar is nog jong en mist een leider aan zijn zijde. Nicolas Otamendi is sterk in de één tegen één, maar neemt de leiding niet op zich. Vincent Kompany staat te popelen om de leiding op te nemen, maar Pep Guardiola durft niet te vertrouwen op een speler die aldoor geblesseerd is.

Volgende zomer is een nieuwe verdediger opnieuw een prioriteit. Het liefst van al een leidersfiguur. En dan is ­Vincent Kompany niet meer nodig. De captain heeft nog een contract tot 2019 en is één van de grootverdieners bij ­City. De club zou hem willen verkopen om ruimte op de loonlijst vrij te maken.

Het enige probleem is dat er op dit moment geen enkele club staat te popelen om een speler die in twee jaar meer geblesseerd was dan fit binnen te halen. City zal niet moeilijk doen over een transfersom, maar Kompany’s loon betekent hoe dan ook een fikse investering. Op dit moment is de verdediger onverkoopbaar.

Foto: REUTERS

Hier en daar wordt gesuggereerd dat hij bij de Amerikaanse zusterclub New York City aan de slag kan, maar als het van Kompany zelf afhangt, blijft hij gewoon bij City. De Brusselaar bulkt nog altijd van het vertrouwen, bleek woensdag uit een interview voor het Franse tv-station SFR Sport.

“Persoonlijk is het simpel, ik steun op mijn ervaring”, zei Kompany. “Ik heb vaak spelers zien klagen dat ze niet genoeg spelen en dan niet in staat zijn te spelen als er op hen een beroep wordt gedaan. Ik zorg ervoor dat ik altijd klaar ben. Toen de trainer me vroeg te starten, wist ik dat het goed zou lopen want ik was goed voorbereid.”

Gebruikt City de wedstrijden van Kompany om hem in de etalage te zetten of gebruikt Kompany zijn wedstrijden om zich weer in de gunst van Guardiola te spelen?