En plots moet je leven van 200 euro per maand: verwarring rond startdatum pensioenen leidt tot drama’s

Mensen die tijdens hun carrière als ambtenaar én als werknemer aan de slag zijn geweest, beseffen vaak niet dat die pensioenen op een ander moment ­ingaan. “Dat leidt soms tot drama’s”, waarschuwde de Ombudsdienst voor Pensioenen vrijdag bij de voorstelling van zijn jaarverslag. Zo beginnen sommigen te vroeg aan hun pensioen, en dat heeft grote financiële gevolgen.

“Help, ik moet leven van 200 euro per maand.” Het is wellicht de schrijnendste klacht die de Ombudsdienst voor Pensioenen vorig jaar kreeg. Ze kwam van een man die een tijdje als ambtenaar had gewerkt, en ook als gewone werknemer aan de slag was.

Amper een maand voor hij met pensioen dacht te gaan, kreeg hij eindelijk van de Sectie Ambtenaren van de Pensioendienst bevestiging over die aanvangsdatum. Maar hij werkte intussen in een privébedrijf, en zijn baas had al een paar keer gevraagd wanneer hij zou vertrekken. Hij ging met pensioen op de datum die de ambtenarenadministratie hem gaf, en kreeg enkele weken later van de Sectie Werknemers te horen dat het pensioen dat hij van hen kreeg, pas enkele maanden later zou ingaan. Ondertussen moest hij van 200 euro per maand leven.

Twee verschillende pensioendata

“Dit soort problemen was in 2016 onze voornaamste klacht”, zegt ombudsman Tony Vandersteen. Ambtenaren­pensioenen gaan soms vroeger in, omdat bij ambtenaren (tot nu toe) de studiejaren meetellen. Vastbenoemde leerkrachten bouwen ook sneller pensioenrechten op dan werknemers of andere ambtenaren. Daardoor ligt de vroegste pensioendatum van zo’n gewezen ambtenaar soms maanden vroeger dan die van een werknemer. Wie rechten in beide stelsels opbouwde, kan dus twee verschillende pensioendata hebben.

“Mensen zijn zich daar te weinig van bewust”, zegt Vandensteen. “Het probleem is ook dat de afdeling voor werknemers pas in actie schiet als die van de ambtenaren haar werk gedaan heeft.” En die van de ambtenaren is nu net de traagste van de pensioendiensten. Beslissingen worden te vaak slechts nipt op tijd meegedeeld, zegt de ombudsdienst, en precies daardoor ontstaan problemen.

Door de harmonisering van de stelsels, zal dit in de toekomst minder voorkomen, stelt ­minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Op de pensioendocumenten staat tegenwoordig ook een zinnetje dat duidt op dit probleem.

