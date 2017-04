Reddende engel op bezoek als verjaardagscadeau

Roeselare - Begin januari hing het leven van Astrid Berquin (83) aan een zijden draadje. Ze viel met haar fiets na een hartfalen. Hanne Moerman (17), die als laatstejaarsstudente aan het Klein Seminarie van Roeselare EHBO had gevolgd, aarzelde geen moment en reanimeerde haar. Precies op Astrids 83ste verjaardag zagen de twee elkaar vrijdag voor het eerst terug.

“Oma had al enkele keren naar Hanne gevraagd, maar we hebben dat bewust wat afgewimpeld. Maar we dachten nu dat een bezoek van Hanne een mooi cadeau voor oma’s verjaardag zou zijn”, zegt een familielid. Het werd een emotioneel weerzien. “Ik ben blij om haar dit keer in goede conditie te zien”, zegt Hanne. Drie maanden na het ongeval, rijdt Astrid al opnieuw met de fiets rond.