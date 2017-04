CLUBNIEUWS. Saief twijfelachtig voor topper, Anderlecht is De Maio nog niet kwijt

KV Oostende en Zulte Waregem openden vrijdagavond de tweede speeldag in play-off 1. Het is op deze speeldag vooral uitkijken naar zondag, wanneer Anderlecht het om 18u thuis opneemt tegen AA Gent. Bij de Buffalo's is Saief twijfelachtig voor de topper. In groep A van play-off 2 is het nu al 'money time' voor Standard en coach Jankovic, wiens stoel meer dan ooit wankelt. Bovendien kan hij bij de Rouches niet rekenen op heel wat sterkhouders. In groep B heeft favoriet Genk ook enkel blessurezorgen. Het clubnieuws van de dag.

Saief twijfelachtig voor topper

AA GENT Hein Vanhaezebrouck kreeg deze week niet te maken met nieuwe blessuregevallen. Louis Verstraete (adductoren) is zelfs opnieuw wedstrijdfit nadat hij alle trainingen kon afwerken. Ook Danijel Milicevic en Nana Asare ondervinden geen hinder meer van de blessures waar ze de voorbije weken mee kampten.

Kenny Saief is wel nog onzeker door een adductorenblessure, de beslissing over zijn inzetbaarheid valt wellicht op het allerlaatste moment. Darko Bjedov kampt met een keelontsteking. Renato Neto en Tesfaldet Tekie revalideren verder. William Troost-Ekong is geschorst na zijn geelrode uitsluiting tegen Club Brugge. (ssg)

Schrijvers en Susic out

GENK Siebe Schrijvers (gekneusde heupspieren) moet passen voor de match op Roeselare. Desondanks is er geen plaats in de kern voor Susic, die door kleinere blessures en ziekte een terugslag kent. Diezelfde Susic zou volgens Bosnische bronnen in de belangstelling staan van het Turkse Fenerbahçe.

Kumordzi keert terug in de kern. Wellicht doet Stuivenberg een beroep op dezelfde elf als tegen Lokeren. Of is Dewaest een optie tegen zijn ex-club? Marco Bizot is in gesprek met AZ. (rco)

Fiorentina zal De Maio niet overkopen

ANDERLECHT Op sportief vlak is het nu ook duidelijk dat Fiorentina de aankoopoptie op Sebastien De Maio niet zal lichten. “Na drie jaar als basispion bij Genoa had ik verwacht dat De Maio meer zou spelen bij Fiorentina”, aldus zijn makelaar Diego Tavano. “Maar het is niet aan mij om de sportieve balans te maken. Als hij niet mag terugkeren naar Anderlecht, dan is dat geen probleem. Er is interesse genoeg. Uit Italië en andere landen.” (jug)

Zonder kersverse papa Cissé

STANDARD Naast de geblesseerden Dossevi, Edmilson en Mladenovic ontbreekt ook Ibrahima Cissé bij Standard. De verdedigende middenvelder werd vrijdag vader van een dochtertje. Merveille Bope Bokadi, één van de huurlingen van TP Mazembe, maakt daardoor voor het eerst deel uit van de kern. (bfa)

Kévin Vandendriessche verlengt

KV OOSTENDE Kévin Vandendriessche (27) heeft zijn contract met drie seizoenen verlengd tot 2021. Dat heeft KVO vrijdag na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Zulte Waregem op Twitter bekendgemaakt.

De Franse middenvelder ruilde in de zomer van 2015 Moeskroen-Péruwelz voor de kustploeg. Voor zijn periode bij de Henegouwse fusieclub was hij actief in de lagere Franse afdelingen. Bij KV Oostende groeide hij uit tot één van de sterkhouders, de verliezende bekerfinalist beloont Vandendriessche dan ook met een contractverlenging. (b)

KV KORTRIJK Het zal het seizoen niet meer worden van Gert-Jan De Mets. De middenvelder heeft last aan de kuit en is out voor de verplaatsing naar Lokeren. Karim Belhocine heeft anderzijds keuze zat, want alle geblesseerden zijn terug. Ook Rougeaux en Kovacevic trainen weer voluit mee, maar zij staan nog minder ver dan Hervé Kagé, die meteen inzetbaar is. De 17-jarige Medjon Hoxha (foto), een jeugdproduct van de club, tekende zijn eerste profcontract. De middenvelder speelt al sinds 2004 voor Kortrijk. Hij tekende tot 2019 met optie voor een extra seizoen.

(kv)

KV MECHELEN Yannick Ferrera recupereert voor de derby tegen Lierse twee spelers uit de stevig gevulde ziekenboeg. Paulussen en Verdier trainden de hele week voluit mee en zijn opnieuw klaar voor dienst. El Messaoudi (spierscheur) mag vanaf volgende week opnieuw het veld op voor individueel trainingswerk vooraleer hij opnieuw bij de groep kan aanpikken. Ninis (knie) is nog minstens twee tot drie weken out.

(thst)



LIERSE De definitieve selectie voor de match tegen KV Mechelen wordt pas vandaag bekendgemaakt. Ayoub Allach en David Habarugira (beiden knie) werken verder aan de revalidatie. Derde doelman Jari De Busser is out met een hamstringletsel. Thomas Wils keert terug uit schorsing.

(kugu)

LOKEREN Runar Kristinsson kan vanavond voor de wedstrijd tegen Kortrijk behalve op Killian Overmeire ook geen beroep doen op Barry Boubacar Copa (kuit) en Ari Skulason (knie). Branislav Ninaj en Mehdi Terki zijn in tegenstelling tot vorige week opnieuw van de partij. Ook Arno Monsecour is opnieuw fit, maar werd niet geselecteerd. (whb)

STVV Bezus – sterk tegen Waasland-Beveren – krijgt wellicht een nieuwe startkans, want ook Vetokele ligt nog in de lappenmand, net als Iebe Swers. Abrahams moet voorlopig waarschijnlijk tevreden zijn met een invalbeurt. (gus)

WAASLAND-BEVEREN Jens Cools is fit voor de wedstrijd van vanavond tegen Union. De middenvelder kreeg vorig weekend tegen STVV een trap op de bil, maar werkte gisteren probleemloos een volledige training af. François Marquet trainde nog niet mee en zit ook niet in de selectie. (whb)