Gouverneur kondigt officiële einde droogte in Californië aan

Foto: © In Suk Choi

De historische droogte in Californië, die vijf jaar duurde, is voorbij. Dat heeft de gouverneur van de staat, Jerry Brown, vrijdag officieel bekendgemaakt. “De noodsituatie door de droogte is voorbij, maar de volgende droogte kan om de hoek loeren”, klonk het echter realistisch.

Volgens Brown moeten de Californiërs daarom van milieubehoud een manier van leven maken.

Nu de droogte officieel ten einde is, worden ook de beperkingen op water in het grootste deel van de staat opgeheven. Toch worden er nog steeds voorwaarden gekoppeld aan waterverbruik, en blijft waterverspilling verboden.

Gouverneur Brown lanceerde samen met het einde van de noodtoestand een plan om de strategieën voor waterbehoud te hervormen. “Meer waterbehoud, een efficiënter waterverbruik in huizen en boerderijen en vooruit plannen voor de volgende droogte zijn essentieel voor Californië’s weerbaarheid tegenover droogte en klimaatverandering”, staat in het decreet.

De vijf jaar durende droogte was de zwaarste in de geschiedenis van de staat gelegen aan de westkust. Ze vernietigde de landbouwproductie, beschadigde het leven in het wild, en doodde naar schatting 100 miljoen bomen.