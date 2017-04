Bijna 15.500 Fransen werken als uitzendkracht in Belgische bedrijven

Brussel - In 2016 waren er 15.482 uitzendkrachten met de Franse nationaliteit aan de slag in Belgische bedrijven, voornamelijk in het zuiden van West-Vlaanderen. Een jaar eerder waren dat er 13.385, in 2012 nog 10.384. Dat blijkt uit cijfers van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners. Daarmee zijn de Fransen qua nationaliteit de belangrijkste groep buitenlandse uitzendkrachten in België, voor de Nederlanders.

“Dit is geen nieuw fenomeen, het heeft altijd bestaan, maar de krapte op de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen zorgt voor de stijging”, zegt Paul Verschueren van Federgon. “Door die krapte is er ook meer ingezet op Noord-Frankrijk, waar het economisch wat moeilijker gaat. Mensen uit Noord-Frankrijk gaan bovendien vrij makkelijk en graag in Vlaanderen werken en hebben geen moeite met de verplaatsing.”

Dat laatste blijkt ook uit het feit dat 5.414 van die 15.482 uitzendkrachten nog in Frankrijk woonden.