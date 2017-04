Belg is Europees kampioen rechts inhalen en toetert vaak nodeloos

Brussel - Geen enkele bestuurder in Europa haalt vaker rechts in op de snelweg dan de Belg. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos bij meer dan 12.000 Europeanen op vraag van het Franse bouwbedrijf Vinci.

41 procent van de Belgen haalt wel eens rechts in, tegenover een gemiddelde van 31 procent in Europa. Volgens het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) is dat wellicht te wijten aan de drukte op onze wegen, naast het hoge aantal op- en afritten. Die zouden bestuurders naar de de middelste rijstrook jagen om niet te worden gehinderd.

De Belg gebruikt ook vaker nodeloos zijn toeter dan het Europees gemiddelde (53 procent tegenover 46 procent). Dat de Italianen en de Spanjaarden nog slechter doen, is wellicht geen verrassing.

Onze landgenoten zijn er volgens het onderzoek van overtuigd dat onoplettendheid de voornaamste oorzaak is van ongevallen, maar bezondigen zich desondanks vaak aan handelingen die afleiden van het verkeer. Zo bedient 45 procent de gps tijdens het rijden en schrijft 30 procent sms’jes of e-mails. Al die cijfers liggen een eind boven het gemiddelde.

Negentig procent van de Belgen geeft toe de maximumsnelheid wel eens met een paar km/u te overschrijden, hoewel 48 procent vindt dat te snel rijden één van de belangrijkste doodsoorzaken op de weg vormt. 56 procent houdt naar eigen zeggen ook onvoldoende afstand en 65 procent vergeet te vertragen bij wegenwerken. Dat laatste is opnieuw het slechtste resultaat binnen Europa, stelt het BIVV.