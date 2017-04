“Mourinho heeft beslist: Januzaj moet uitkijken naar andere werkgever”

Adnan Januzaj weet nog niet waar zijn toekomst ligt. De Belg met Kosovaarse roots wordt op dit moment door Manchester United uitgeleend aan Sunderland, waarmee hij tegen de degradatie vecht. Hij heeft op Old Trafford nog een contract tot medio 2018, maar volgens de BBC mag de aanvallende middenvelder vertrekken. José Mourinho heeft naar eigen zeggen als beslist over het lot van onze landgenoot, maar wil die beslissing nog niet mededelen.

“Ik heb de knoop over de toekomst van Adnan doorgehakt, maar ik vertel jullie nog niet wat ik beslist heb”, antwoordde de Portugees vrijdag, toen hem op een persconferentie gevraagd werd naar de toekomst van Januzaj. The Red Devils gaan zondag op bezoek bij The Black Cats, die dicht bij de degradatie naar The Championship staan. Bij Sunderland kwam Januzaj dit seizoen 24 keer in actie. Hij was daarin goed voor één doelpunt en drie assists.

Volgens deis heet zeer waarschijnlijk dat onze landgenoot mag beschikken. Aangezien zijn contract in 2018 ten einde loopt, is het de laatste kans om te cashen voor Januzaj, die in 2011 werd weggeplukt bij Anderlecht. De Kosovaarse Belg maakt een goede indruk in het Stadium of Light, maar men is bij Man United niet overtuigd dat hij een meerwaarde kan beteken voor de ploeg.

De zesvoudige Rode Duivel kende in het seizoen ‘13-’14 zijn doorbraak onder de vleugels van David Moyes, maar na diens ontslag en de komst van Louis van Gaal zakte Januzaj weg. Een uitleenbeurt aan Borussia Dortmund vorig seizoen flopte bovendien volledig.