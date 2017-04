Hij verwachtte een echo te horen toen hij in de put schreeuwde, niet de stem van een lang vermiste man

Toen hij een put in de grond tegenkwam in het bos, riep Izaak erin, enkel een echo terug verwachtend. Toen hij een antwoord kreeg van de 51-jarige James, kon hij zijn oren niet geloven. De man had een maand in het hol doorgebracht nadat hij zijn enkel bezeerd had. De politie was hem al weken intensief aan het zoeken, maar het was dankzij Izaak dat de man gered kon worden.

Izaak Eglington Watts (19) was in het bos aan het wandelen met zijn vriendin Emily in het Engelse Plymbridge. Toen ze langs een verlaten gebouw wandelden in het bos, wilde Izaak dat verkennen. Op een zeker moment kwam de jongen langs een donker gat. Hij riep erin, en plots kwam er in plaats van een echo, een antwoord terug.

“Ik was absoluut doodsbang. Ik had geen antwoord verwacht, maar ik ben zo blij dat hij gevonden is”, aldus Izaak. De man die terugriep was de 51-jarige James Thompson. Hij had zijn enkel bezeerd tijdens het wandelen en had beschutting gezocht in het verlaten gebouw. De man was al een maand vermist en zoekacties van de politie hadden nog niets opgeleverd.

“Het was enkel uit nieuwsgierigheid dat ik erin wilde kijken. Ik had niet gedacht dat er iemand in zou zitten”, vertelt Izaak nog. De jongen klom naar beneden in een donker gat in het gebouw en bleef maar dingen roepen om ze te horen echoën. In een ander deel van het gebouw vond hij een tweede, aardedonker gat. “Ik riep opnieuw hallo, en plots kreeg ik een antwoord terug.”

Hoewel hij de man niet kon vinden in het donker, verwittigde de jongen eenmaal hij weer buiten het gebouw was de politie en hulpdiensten. Die vonden de man zwaar uitgedroogd en ondervoed terug. Als de man niet snel gevonden was, was hij er waarschijnlijk gestorven.