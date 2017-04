Super Mario is back! Italiaan steelt ook op de luchthaven de show

Mario Balotelli is helemaal terug van weggeweest. Het Italiaanse enfant terrible kende enkele magere seizoenen, maar heeft bij OGC Nice zijn supervorm teruggevonden. Met 13 doelpunten in 19 competitiewedstrijden is hij van groot belang voor de Zuid-Franse ploeg, zo besliste hij vrijdag met twee goals het duel op bezoek bij Lille OSC (1-2). Op de luchthaven slaagde hij er nadien opnieuw in alle aandacht naar zich toe te trekken, door al glijdend door de metaaldetector te gaan.

De Italiaanse spits was vrijdagavond de man in vorm bij Nice. Met twee goals trapte hij zijn ploeg voorlopig naar de tweede plaats in de stand, al heeft PSG nog twee wedstrijden te goed. Monaco is nog steeds leider in de Ligue 1.