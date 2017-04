Dankzij twee alerte getuigen kon de verdachte van de aanslag in Stockholm na amper zes uur gevat worden

De 39-jarige verdachte van de aanslag in Stockholm is amper zes uur na zijn terreurdaad opgepakt. Dat gebeurde dankzij twee alerte getuigen. Eén van hen zou de man herkend hebben en de andere zou hem zelfs gevolgd zijn. “Zonder hen hadden we hem nooit zo snel gevonden”, vertelt een anonieme bron bij de politie aan Aftonbladet.

Aan de hand van getuigenissen, bewakingsbeelden en het bloedspoor van de dader hebben de autoriteiten zijn vluchtroute kunnen reconstrueren.

Na de aanslag kruipt de dader bebloed en vol glasscherven uit de cabine. Vervolgens duikt hij in een metrostation, dicht bij het warenhuis waar de truck uiteindelijk tot stilstand kwam. Op bewakingsbeelden zou te zien hoe hij net de metro mist en dan terug naar buiten rent.

Terug bovengronds zet hij het op een lopen in de richting van een ander treinstation. Daar wordt hij meermaals gefilmd door bewakingscamera’s en neemt hij een trein naar de luchthaven. Een oplettende burger op die trein herkent de man en waarschuwt een bewakingsagent, die op zijn beurt de politie waarschuwt. De verdachte zou zich uiterst nerveus hebben gedragen en bovendien was zijn kledij vuil en verschroeid.

Voor dat de politiediensten doorzoeken het treinstel maar de verdachte blijkt al te zijn afgestapt in de luchthaven. Daar neemt hij de bus richting Märsta om dan in de buurt van een tankstation af te stappen.

Daar wordt de verdachte voor een tweede maal herkend. Een tweede alerte getuige daar herkent de man op basis van de beelden die de media verspreid hadden en waarschuwt de politie. Volgens andere getuigen gedroeg de man zich gelaten en had hij meerder zichtbare verwondingen.

De tweede getuige ging zelfs zo ver dat hij de terreurverdachte een tijdlang volgde met zijn wagen.

Kort daarna wordt de verdachte onderschept door een politiepatrouille en kan hij ingerekend worden, zes uur na de feiten. “Zonder hen hadden we de verdachte nooit zo snel kunnen oppakken”, vertelt een anonieme politiebron aan het Zweedse dagblad. De agenten die hem arresteerden vonden nog glasscherven op zijn kleren, in zijn zakken had hij nog een bivakmuts.