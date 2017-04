Misnoegde Standard-fans verstoren gesloten training

Het matig presteren van de ploeg zit hoog bij de fans van Standard Luik, zoveel is duidelijk. Een vijftigtal fans braken vrijdagnamiddag in op de Académie en verstoorden de training, die zoals altijd achter gesloten deuren plaatsvond. De misnoegde supporters gingen de discussie aan met spelers en trainer.

De Rouches missen ook dit jaar Play-off 1 en dat zint de achterban niet. Dat de openingswedstrijd van Play-off 2 bovendien verloren werd van Lierse, was de druppel. Tot dusver uitten de fans hun ongenoegen met spandoeken, maar vrijdag gingen ze dus een stapje verder.

Foto: Photo News

Een grote groep fans drong binnen op het oefencentrum en ging verbaal tekeer tegen de spelersgroep, al was het grootste mikpunt trainer Aleksandar Jankovic. Die was na de nederlaag tegen de Pallieters mild voor zijn spelers, iets wat in het verkeerde keelgat schoot bij de vurige achterban. Na een halfuur hevige discussiëren dropen de fans af en kon de training hervat worden. Zaterdagavond staat de partij tegen STVV op het programma. Als de Luikenaars de rust rond het stadion willen laten wederkeren, is er maar één optie: winnen.