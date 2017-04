Elfjarig meisje nog steeds vermist na aanslag Stockholm

Een elfjarig meisje is na de aanslag in Stockholm niet thuisgekomen. Haar familie doet via sociale media een oproep om haar te vinden, maar dat levert voorlopig nog niets op.

Op het moment van de aanslag was het meisje na een schooldag op weg naar huis. Wat er met haar gebeurd is, is niet duidelijk, maar ze zou langs de plaats van de aanval gelopen zijn. De politie wil voorlopig geen verdere informatie kwijt.

Het zou gaan om Ebba Akerlund. Een van haar familieleden zegt aan Expressen dat het meisje vaak op de plaats van de aanval kwam en dat ze die goed kent. De familie hoopt dat het meisje ergens bescherming gezocht heeft na de aanval en in veiligheid is.