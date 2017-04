De verpleegsters verklaarden haar dood, maar vlak voor haar crematie bleek dat dit prematuurtje nog leefde

Het meisje dat al na 24 weken zwangerschap ter wereld kwam, woog nauwelijks 350 gram. De verpleegsters verklaarden haar dood, maar net voor de crematie, ontdekte de familie dat het kindje nog leefde. Ze werd meteen terug naar het ziekenhuis gebracht waar dokters er alles aan doen het kind in leven te houden.

Na haar geboorte zou het meisje bewegingsloos zijn gebleven, wat de verpleegsters deed vermoeden dat ze overleden was. Volgens de India Times zou het oordeel geveld zijn zonder een dokter of kinderarts te raadplegen. De verpleegsters raadden de familie aan het meisje die dag nog te cremeren.

Het was pas toen de familie het meisje begon klaar te maken voor de crematie, dat ze merkten dat ze een hartslag had en ademde. “Toen we haar handdoek optilden, ademde ze. We hebben haar terug naar het ziekenhuis gebracht en zij hebben haar meteen op intensieve zorgen gelegd.”

Het Pandit Brij Sunder Sharma General ziekenhuis in Rajasthan onderzoekt hoe de misstap is kunnen gebeuren.