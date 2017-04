Stefan Savic heeft zich in de Madrileense derby in de harten gespeeld van de fans en coach Diego Simeone. De verdediger voorkwam op miraculeuze dat Real Madrid in de eerste helft op voorsprong kwam. Ronaldo leek zijn ploeg op voorsprong te trappen, maar de Serviër gooide er zich in laatste instantie nog voor. Met het hoofd slaagde hij erin de pegel van Ronaldo te stoppen. Het duizelig zijn nam hij er even bij.