Gezin tijdelijk dakloos na zware woningbrand

Ninove - Aan de Brakelsesteenweg in Voorde (Ninove) heeft zaterdag een hevige woningbrand gewoed. De steenweg was een tijdlang helemaal afgesloten, zodat de brandweer het vuur kon bestrijden.

De getroffen woning werd gehuurd door een gezin met twee kinderen. De moeder, haar twee eigen kinderen én drie kinderen die op bezoek waren, bevonden zich in de tuin toen de brand uitbrak. "Ik ben met de kinderen naar de straat toe gelopen om ons in veiligheid te brengen. Nadien ben ik ook nog de hond gaan halen", aldus de bewoonster

Alle gezinsleden zijn in veiligheid gebracht, en vinden dit weekend nog onderdak bij vrienden. Daarna kunnen ze naar noodwoning van de stad.

Laswerken

De brand is is vermoedelijk ontstaan tijdens laswerken in de aanpalende garage, waar twee caravans en twee wagens stonden. De man die aan het lassen was, ging buiten een sigaret roken toen die plots zwarte rook uit de garage zag komen.

"De omgeving van de woning is afgezet omwille van asbesthoudende platen op het dak. De Civiele bescherming van Liedekerke zal nog langskomen om het gevaarlijke materiaal af te dekken", zegt Tania De Jonge (Open VLD), burgemeester van Ninove.