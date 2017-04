Hazard verzilvert bloedvorm met nog een doelpuntje

Eden Hazard is on fire in Engeland. De Rode Duivel vond in de topper tegen Manchester City van woensdag al twee keer de weg naar doel en toonde zich nu ook op verplaatsing bij Bournemouth trefzeker. De Belg omspeelde doelman Artur Boruc en legde proper binnen. Zijn veertiende doelpunt van het seizoen al.

Courtois moest in de openingsminuten al meteen vol aan de bak. De doelman van de Rode Duivels ranselde een trap van zijn eigen verdediger David Luiz, die door de zon gehinderd werd, uit doel. Chelsea nam nadien het commando over en klom in de 17e minuut met meer geluk dan kunde op voorsprong. Victor Moses sneed vanop zijn rechterflank naar binnen en bediende Diego Costa, wiens gekraakte schot via Adam Smith in doel ging. Doelman Boruc stond op het verkeerde been. Drie minuten later verdubbelde Eden Hazard de score. De Rode Duivel werd met een heerlijke pas van Kanté de diepte ingestuurd. Hazard omspeelde de doelman en schoof de 0-2 vanuit een scherpe hoek binnen.

Chelsea kwam iets voor het halfuur goed weg toen een volley van Benik Afobe op de paal uiteenspatte, maar de aansluitingstreffer viel alsnog op slag van rust. Joshua King verschalkte Courtois met een afgeweken schot: 1-2 na 45 minuten. In de tweede helft hield Chelsea de wedstrijd onder controle. Uitblinker Marcos Alonso legde in minuut 68 de 1-3 eindstand vast. De Spaanse linksachter krulde een vrije trap heerlijk in de winkelhaak. Hazard mocht na 83 minuten gaan rusten.In de stand heeft Chelsea met 75 punten opnieuw 7 punten voorsprong op eerste achtervolger Tottenham.