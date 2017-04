Bayern Munchen imponeert tegen Dortmund

Bayern Munchen heeft met groot gemak de topper tegen Borussia Dortmund gewonnen met 4-1. Ribery en Lewandowski (Bayern) en Guerreiro (Dortmund) scoorden in een zinderende eerste helft. Robben en opnieuw Lewandowski diepten de score uit in de tweede 45 minuten. Bayern verstevigt met de zege zijn leiderspositie in de Bundesliga.

De match begon aan een razend tempo. Na amper vier minuten schoot Frank Ribery de Duitse competitieleider op voorsprong. Zes minuten later verdubbelde Robert Lewandowski de score met een perfecte vrije trap. Guerreiro bracht de Borussen terug in de match met een prachtig vluchtschot recht in de winkelhaak. De 2-1 was de ruststand na een prachtige pot voetbal in de eerste helft.

Na de pauze duwde de thuisploeg opnieuw de gashendel in. Robben knalde de bal na een typische ren naar binnen en een knal met zijn linker tegen de netten. Dik twintig minuten voor het eindsignaal legde Lewandowski vanop de stipt de 4-1 eindstand vast.