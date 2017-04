Mogelijk een vijfde kassei, maar één record van Roger De Vlaeminck kan Boonen niet meer breken

Tom Boonen kan zondag met een triomf Roger De Vlaeminck onttronen als ‘Monsieur Paris-Roubaix’. Of toch niet? Op basis van het aantal podiumplaatsen zal De Vlaeminck de keizer van de kasseien blijven en ook om andere records te breken, stopt Tom Boonen te vroeg.

De Vlaeminck ongenaakbare podiumkoning

Zelfs al steekt Tom Boonen de vijfde kassei in de lucht, dan zal hij nog minder op het podium in Roubaix hebben gestaan dan Roger De Vlaeminck. De afscheidnemende wielervedette beklom tot nu toe zeven keer een van de drie schavotjes en zou met een achtste podiumstek de Italiaan Francesco Moser voorbijsteken. Maar het podiumrecord van De Vlaeminck zal buiten zijn bereik blijven. De kasseikoning uit de jaren 70 stond in totaal 9 keer op het podium, waarvan viermaal op het hoogste trede.

Aantal podiumplaatsen in Parijs-Roubaix:

1. Roger De Vlaeminck - 9

2. Tom Boonen / Francesco Moser - 7

4. Rik Van Looy / Johan Musseeuw / Fabian Cancellara - 6

Niet Boonen, Hayman kan record evenaren

Ook op vlak van aantal aankomsten moet Boonen het onderspit delven. Tornado Tom kwam dertien keer aan de start van de Helleklassieker en kwam twaalf keer aan. Vier keer minder dan Raymond Impanis en Servais Knaven, die met 16 finishes de recordhouders is. Titelverdediger Matthew Hayman kan zich zonder opgave mee in de kopgroep zetten. De Australiër is van het actieve peloton de renner die Parijs-Roubaix het meest tot een goed einde bracht. Tom Boonen staat op plek drie, na de Bernhard Eisel. De Oostenrijker heeft met veertien twee keer meer de streep op de piste in Roubaix overschreden

Aantal aankomsten in Parijs-Roubaix

1. Raymond Impanis / Servais Knaven - 16

3. Matthew Hayman / Gilbert Duclos-Lassalle - 15

5. Berhard Eisel / Eugène Christophe / Hennie Kuiper / Johan Musseeuw / George Hincapie - 14

.. Tom Boonen - 12

Achtste oudste winnaar?

Matthew Hayman kan met een een overwinning de oudste winnaar worden in de Hel. Dat record staat tot nu toe op naam van de Fransman Gilbert Duclos-Lassalle, die in 1993 op zijn 38ste een tweede kassei kon binnenhalen. Als Boonen triomfeert in zijn laatste wedstrijd, is de 36-jarige Kempenaar de achtste oudste winnaar van Parijs-Roubaix. Wil Boonen de oudste kasseikoning worden, moet hij dus eerst Hayman van een zege houden en daarna drie extra jaren aan zijn wielercarrière breien.

Oudste winnaars:

1. Gilbert Duclos-Lassalle - 38 jaar 229 dagen

2. Lucien Lesna - 38 jaar 170 dagen

3. Pino Cerami - 38 jaar 13 dagen

4. Matthew Hayman - 37 jaar 356 dagen