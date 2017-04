Preud’homme bijzonder scherp na nieuw puntenverlies: “Steek het maar op mij”

Club Brugge-trainer Michel Preud’homme heeft erg scherp gereageerd na het nieuwe puntenverlies van blauw-zwart in Play-off 1. “Steek het maar op mij”, ging hij in de aanval tegen de tv-analisten van Proximus, om daarop ook meteen de mentaliteit van Charleroi te hekelen. “Ze gingen voortdurend liggen om het tempo te breken. Typisch Belgisch.”

Hét twistpunt na Club Brugge-Charleroi was uiteraard de fel omstreden penalty die de bezoekers twintig minuten voor tijd kregen. Ricardo van Rhijn beroerde de bal met de handen in de eigen zestienmeter, ref Luc Wouters wees naar de stip. Alleen hadden ze bij Brugge een duwfout gezien op hun Nederlandse rechtsback. “Wat er vandaag fout liep? Dat we een penalty tegen kregen, net zoals vorige week in Gent”, was de coach van Club Brugge bijzonder cynisch voor de camera’s van Proximus. “Ik heb daarnet de beelden gezien. Op het moment dat Van Rhijn springt, krijgt hij een lichte duw in de rug. Daardoor raakte hij uit evenwicht en beroerde hij de bal met de arm. Dat is een overtreding.”

Op een kritische vraag over het tegenvallende spel van blauw-zwart reageerde MPH als door een wesp gestoken. “Ik heb jullie analyse al gehoord: ons plan klopt niet, dat van Mazzu werkte wel. Ach, steek het maar op mij. Tegen dit Charleroi is het gewoon moeilijk veel kansen te creëren. We hebben ook bijna geen aanvallers meer en moeten andere oplossingen vinden. We hadden een plan ingeoefend, dat bleek niet te werken. Daarop hebben we iets anders gedaan en toen hebben we gescoord. Wij weten wat we doen, maar de fijnproevers in de studio denken daar misschien anders over”, schimpte hij. “Normaal eindigt deze match op 1-0, misschien zelfs 2-0 via een tegenaanval in het slot.”

Kritiek op eigen spelers én Charleroi

MPH maakte van de gelegenheid gebruik om ook enkelen van zijn spelers wakker te schudden. “Wesley heeft getoond dat hij de aanval kan dragen. Het probleem is echter dat vele anderen niet op niveau waren, zelfs zij die konden spelen en niet geblesseerd zijn.”

En ook de tegenstander uit Het Zware Land kreeg er duchtig van langs. “Ach, Charleroi is gewoon een heel moeilijke ploeg om tegen te voetballen. Dat zag je ook al in de reguliere competitie. Ze zijn perfect georganiseerd en heel scherp. Daarnaast gingen ze ook voortdurend liggen om het ritme te breken. Typisch Belgisch. Als je niet top bent, is het heel moeilijk van hen te winnen. En wij zijn momenteel niet top.”

“Wat dit scheelt? Vandaag en vorige week hadden we altijd moeten winnen. Dit scheelt héél veel.”