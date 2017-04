Rode kaart Neymar leidt nederlaag van Barcelona in tegen Malaga

A 2nd yellow card for Neymar and Barça are down to 10 players! #MalagaFCB pic.twitter.com/FpLIyhmqg1

FC Barcelona heeft tegen Malaga voor de vierde keer dit seizoen verloren met 2-0. Na een rode kaart van Neymar kon het een doelpunt van ex-Barça-speler Sandro Ramírez niet meer goedmaken. In de slotfase profiteerde de thuisploeg nog van numerieke overwicht en bezegelde Jony het lot van de Catalaanse club, dat zo de kans laat liggen om te profiteren van het puntenverlies van rivaal Real Madrid.

Na zestien minuten leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Barcelona. Op aangeven van Jordi Alba trapte de eerste kans van de match op doelman Kameni. In de daaropvolgende corner kopte Mathieu over. Ook Messi probeerde via een vrije trap, maar scoren lukte niet. Nog niet, want dat goaltje zou wel vallen, zag je iedereen denken.

Maar niets was minder waar. Na 32 minuten bracht ex-Barça-speler Sandro Ramirez als een donderslag bij heldere hemel de thuisploeg op voorsprong. De bezoekers moesten slikken, verder dan een kans voor André Gomes kwamen ze in de eerste helft niet meer.

Na rust ging Barcelona meteen op zoek naar de gelijkmaker. Messi en Suarez konden de bal echter niet tegen de netten jagen. Ook Malaga ging op zoek naar een tweede treffer, maar Juanpi kon ook niet scoren.

De Catalanen besefte steeds meer dat de avond in Malaga wel eens erg lastig kon worden. Zeker toen Neymar voor een te drieste inkomst een rode kaart kreeg en de bezoekers nog 25 minuten met een man minder de nederlaag proberen te vermijden.

Met z’n tienen had de Blaugrana het merendeel van het balbezit, maar echte grote kansen kon het daarmee niet forceren. Daarentegen moest het goed opletten voor de snedige counters van Malaga. In de 72e minuut brak Peñaranda door en legde hij de bal in doel, maar de goal werd onterecht afgekeurd voor buitenspel.

Twee minuten voor het fluitsignaal schoot Suarez dé kans op de gelijkmaker pal op Kameni. Aan de overkant lukte scoren wel. Jony bezegelde met de 2-0 het lot van Barcelona, dat door de nederlaag de kans laat liggen om na het gelijkspel van Real Madrid de leiding te pakken in La Liga. Malaga pakt 6 op 6 en voetbalt zich zo een weg uit de degradatiezone.