Ontsnapt luipaard zet Indisch dorpje volledig op zijn kop

Na een klopjacht van acht uur zijn boswachters erin geslaagd om een verloren gelopen mannetjesluipaard opnieuw in te vangen. Tijdens zijn vlucht heeft het dier wel twee voorbijgangers verwond. Het incident speelde zich af in een Indisch dorpje op de grens van New Delhi en Ghaziabad.

Het verdwaalde mannetjesluipaard liep donderdagavond rond 21 uur door de straten van een dorpje op de grens van New Delhi en Ghaziabad.

Bittu, een man van 32, was op de terugweg van zijn werk en was net zijn fiets aan het parkeren, toen hij aangevallen werd door het dier. “Hij zette zijn tanden in mijn armen en borst, maar gelukkig kon ik me losmaken en weglopen”, getuigt Bittu. Het luipaard verwondde daarnaast ook nog een veertienjarige jongen en een koe.

Verdovingspijl

In een ultieme ontsnappingspoging rende het dier uiteindelijk in paniek een huis binnen, waar hij een klein meisje achtervolgde. Die kon gelukkig tijdig vluchten naar het balkon op het eerste verdiep, waar ze zichzelf kon buitensluiten. Haar oudere broer kon de voordeur vergrendelen en belde de politie.

Die kwamen even later, samen met enkele bosbeheerders, ter plaatse om rond alle mogelijke uitgangen van het huis netten te spannen. Toen het luipaard zichzelf uiteindelijk klem had gelopen in de netten, konden enkele dierenverzorgers hem kalm krijgen met enkele verdovingspijlen.

Het dier werd nadien opnieuw meegenomen naar een reservaat in Saharanpur, waar het rustig zijn roes kon uitslapen.