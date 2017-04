Steeds meer werklozen halen hun diploma via de VDAB

Steeds meer laaggeschoolde werkzoekenden halen via een speciale VDAB-opleiding toch nog hun diploma. Dat werpt duidelijk vruchten af want 72 procent vindt daarna binnen de drie maanden werk. CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne roept de regering nu op om het aanbod aan opleidingen verder uit te breiden.

Van de 220.000 werkzoekenden in Vlaanderen geraken vooral de laaggeschoolden maar heel moeilijk weer aan de slag. De VDAB biedt daarom speciale cursussen aan zodat ze toch nog een diploma kunnen halen en sneller werk vinden. Dat systeem begint zijn vruchten af te werpen. “In 2016 haalden 1.612 werkzoekenden hun diploma via de VDAB, twee jaar geleden waren dat er nog maar 1.014”, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne op basis van cijfers van de VDAB.

Goedkoop is het systeem niet, want de VDAB neemt de kosten voor het inschrijvingsgeld en het lesmateriaal volledig op zich. Vorig jaar pompte de VDAB daardoor zo’n drie miljoen euro in de opleidingen. “Maar de opleidingen maken wel duidelijk het verschil, want 72 procent van de geslaagde cursisten vond al binnen de drie maanden werk”, zegt Bothuyne.

Vooral verpleegsters en opvoeders

Heel onlogisch is dat niet, omdat de VDAB vooral inzet op knelpuntberoepen zoals verpleegkundigen en opvoeders. En wat opvalt: 70 procent van de cursisten zijn vrouwen. Bothuyne roept daarom op om de opleidingen verder uit te breiden. “Nu ligt de focus op de onderwijs- en de zorgsector, maar er zijn ook knelpuntvacatures in informatica of elektriciteit. We moeten ook onderzoeken of we het grote tekort aan ingenieurs niet kunnen opvangen met dit traject.

Er is ook slecht nieuws: zowat een vierde van de werklozen kapt onderweg met de opleiding. Een deel door langdurige ziekte, of omdat ze intussen al een job vonden, maar het overgrote deel omdat de cursus gewoon te moeilijk was. Dat hoge aantal stopzettingen moet volgens Bothuyne ook een stuk lager. “Dit zijn hele dure opleidingen en een niet gepaste opleiding volgen is voor de betrokken werkzoekende ook gewoon tijdsverlies. De screening van deze werkzoekenden moet dus beter.”