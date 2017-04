Uitzinnige fans genieten van eerste ‘volwassenenshow’ nieuwe K3

Karen, Kristel en Josje zijn er al een tijdje niet meer bij, maar veel volwassen fans zijn ook de nieuwe K3 trouw gebleven. Dat bleek gisteravond tijdens de zogenaamde ‘volwassenenshow’ in de Lotto Arena, die al snel uitgroeide tot een campy feestje.

Tijdens de afscheidstournee van K3 in 2016 was er heel veel vraag van volwassen fans om een show in te lassen met staanplaatsen, zodat ze nog eens goed uit de bol konden gaan op nummers als Oya Lélé en Alle Kleuren. Die ‘volwassenenshows’ werden een doorslaand succes, en ook bij de nieuwe tournee van de nieuwe versie van K3 met Hanne, Klaasje en Marthe was er heel veel belangstelling voor een dergelijke show. Dus besliste Studio 100 om ook dit keer in de Lotto Arena zo’n show in te lassen, weliswaar met ook in het middengedeelte zitplaatsen.

Camille en Livia uit Kasterlee: “K3 blijft leuk om naar te kijken en te luisteren.” Foto: carlo coppejans

Hanne, Klaasje en Marthe keken er toch met enige spanning naar uit. “We zitten intussen over de helft van deze tournee, maar deze show wordt toch wel een speciale”, zeiden de drie kort voor ze het podium op moesten, de derde keer die dag. Alleen zag het publiek er voor die laatste show toch een tikkeltje ouder uit dan bij de namiddagshows. “Vorig jaar kwamen die oudere fans vooral om afscheid te nemen van Karen, Kristel en Josje, maar nu komen ze echt voor ons en dat geeft toch wel een cool gevoel. Deze arena is sowieso een fijne zaal, maar met al die volwassenen gaat het een écht rockconcert lijken”, aldus Hanne.

Toch was de show niet aangepast voor de gelegenheid. “Neen, we brengen dezelfde show als voor een gewoon kinderpubliek”, zegt Klaasje. “Maar er zitten wel een paar scènes in waarbij de volwassenen de grappen beter zullen begrijpen, en hier en daar zullen we wel iets meer over the top acteren en we gaan de fans zeker vragen om allemaal recht te staan en mee te dansen.”

“De manden waarin de fans tekeningen kunnen komen stoppen, zullen er ook staan aan de zijkant van het podium”, aldus Marthe. “Al betwijfelen we of er iets in zal liggen.” (lacht)

De oudere fans waren duidelijk gekomen om een feestje te bouwen. Zoals Sharon (19), Silke (18), Yoni (19), Dario (19) en Lore (18) uit Borsbeek. “We vinden K3 nog altijd even leuk, en de nieuwe doen dat goed. Het blijft onze jeugd, hoe dan ook. En later moeten onze kindjes ook opgroeien met K3-muziek, dus we blijven beter een beetje up-to-date.”

Ook Camille en Livia uit Kasterlee zijn al opgeschoten tieners, maar waren er graag bij. “Een gehandicapt nichtje had kaarten gewonnen en ze had graag dat we meegingen. Daar hebben we niet lang over hoeven na te denken. K3 blijft leuk om naar te kijken en te luisteren”, klonk het enthousiast. Camille had zelfs een regenboogjurk aangetrokken. “Ik draag dat jurkje af en toe, en ik krijg altijd keitoffe reacties.”