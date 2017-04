“Ik besef nu nog meer hoe waardevol mijn vier fantastische kinderen zijn”

Het leven gaat door, ook voor Sergio Herman (46). Verdriet om het verlies van zijn zoontje of niet. De drang om anderen te inspireren is gewoon te groot. “Het gaat met ups en downs, maar ik ben te positief ingesteld om de draad niet op te pikken”, zegt hij. “Tegelijk neem ik het er wel van, hoor. Ik heb te lang met de verkeerde mensen in verkeerde restaurants gezeten.”