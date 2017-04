Twee uur opnames voor anderhalve minuut televisie: zo kwam Waldek onder de camionette van Frank terecht

Wreed accident in Thuis, gisteravond: tijdens het uitvoeren van een klus is Waldek onder een bestelwagen beland, wellicht door een onvoorzichtigheid van Frank. Op televisie duurde de scène hooguit anderhalve minuut, in realiteit kostte het ongeval een halve dag voorbereiding en twee uur opnames. Hoofdrolspelers Bart Van Avermaet (55) en Pol Goossen (67) bleven er zoals altijd heel rustig onder.

Een arbeidsongeval filmen op het terrein van een revalidatieziekenhuis: dat noemen ze dan ironie. De scène uit Thuis waarin Waldek onder een achteruit bollende bestelwagen belandde, is gedraaid op het domein van ziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek. Twee uur werd er gefilmd, voor anderhalve minuut televisie. Buitenopnames nemen altijd meer tijd in beslag dan opnames in de studio. Binnen draaien ze bij Thuis vijftien à zestien scènes per dag, één aflevering telt achttien scènes. Voor de acteurs komt het erop aan goed voorbereid te zijn en efficiënt te werken. En met evenveel enthousiasme dezelfde handeling te herhalen, tot vervelens toe. Zo moest Bart Van Avermaet, die Waldek speelt, wel tien keer een zak potgrond van A naar B dragen en weer terug. “Dat is de essentie van Thuis: met potgrond sleuren. (lacht) Ieder zijn job, hé? Ik blijf het plezant vinden door de sfeer op de set. Iedereen kent zijn plaats in het geheel, alles is altijd tot in de puntjes voorbereid. Ja, dan blijft het plezant. Maar ik besef ook dat ik maar een klein onderdeel ben van een gigantische molen.”

Geen moeilijke woorden

Terwijl Van Avermaet de plaaggeest is op de set, is Pol Goossen altijd de rust zelve. Hij is al twee jaar officieel met pensioen, maar beschouwt Thuis niet als sleur. “Ik noem het aangename routine. Ik ben nog nooit uit mijn bed gestapt met de gedachte: mijn god, nu moet ik weer naar de set. Ik bereid mijn dagen op de set ook altijd nauwkeurig voor. Ik verander ook nooit iets aan de inhoud, alleen aan de vorm, de manier waarop de tekst wordt uitgesproken. Ik gebruik in Thuis geen moeilijke woorden omdat Frank Bomans volgens mij iemand is die niet meer dan tweeduizend woorden in zijn woordenschat heeft. Een woord als behoedzaam gebruikt Frank niet. Ik hou het eenvoudig, zoals je in elke Vlaamse huiskamer wel een Frank Bomans tegenkomt. Voor mij komt het erop aan om alle emoties te mogen spelen. Daar ligt voor mij de afwisseling, ook al draagt mijn personage altijd hetzelfde leren vest. Ik ben in Antwerpen een keer gaan kijken naar de tentoonstelling Emotion Pictures, waar alle menselijke emoties op foto’s te zien waren. Ik ben al die foto’s afgegaan en ik denk dat ik als Frank Bomans zo goed als alle emoties heb vertolkt. Het blijft boeiend om dat zo geloofwaardig mogelijk te doen.”

