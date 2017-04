Zuhal Demir (N-VA) haalt ongemeen hard uit naar coalitiepartner CD&V: “Beke ziet moslims als kiesvee”

Brussel - Zuhal Demir, de nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen, haalt in een interview in De Zondag scherp uit naar de CD&V. Ze verwijt partijvoorzitter Wouter Beke “moslims te zien als kiesvee”.

Demir baseert haar stelling op een aantal uitspraken van CD&V-ers. “Mieke Van Hecke die zegt dat haar partij de enige optie is voor moslims. Of in Genk: CD&V-burgemeester Wim Dries en zijn schepen van Turkse afkomst Ali Caglar die twee jaar geleden op de eerste rij staan te applaudisseren voor Erdogan. Diezelfde schepen zei onlangs zelfs dat de persvrijheid er in Turkije op vooruitgaat. Denk je dat Wouter Beke die man terugfluit? Helemáál niet”, luidt het in De Zondag, “chapeau dat John Crombez dat wel gedurfd heeft met Ahmet Koç”.

Ook het feit dat CD&V-parlementslid Veli Yüksel niet wou weten van de herdenking van de Armeense genocide en hiervoor niet op de vingers werd getikt door Beke, krijgt kritiek.

Foto: Photo News

“Ik vind dat niet gezond. Alles kan in ruil voor stemmen. Dat is onverantwoorde politiek. Politici moeten de democratische waarden onderschrijven. Ik wil de Vlamingen waarschuwen: CD&V is de nieuwe moslimpartij”, zegt de N-VA-politica over haar coalitiepartner in de federale regerfwaaring.

Unia

Of de plooien gladgestreken zijn laat de staatssecretaris in het midden. Een lichtpunt is volgens haar dat sinds de heisa het aantal meldingen van “55-plussers, van mensen met een handicap, van mensen met HIV” sterk verhoogd is. “Per dag komen er bijna twee keer zoveel meldingen binnen dan voordien. Dat betekent dat de Belg de weg gevonden heeft. Dat is wat ik verwacht van Unia: dat iederéén er terechtkan. En zo wordt ook het perceptieprobleem opgelost”, klinkt het nog.

“Discriminatie is iets van altijd en overal”

Als staatssecretaris wil ze zich niet vastpinnen op streefcijfers rond discriminatie, maar ze wil wel meer inzetten op sensibilisering van werkgevers en vraagt dat ook het gerecht discriminatie kordaat zou aanpakken. In verband met haar bevoegdheid Armoedebestrijding wil ze focussen op alleenstaande ouders en op schuldbeheersing, bijvoorbeeld door de schuldvordering goedkoper te maken. Ten aanzien van minister van Werk Kris Peeters dringt Demir aan op een verdere hervorming van de arbeidsmarkt.

Overigens stelt ze dat discriminatie “iets van altijd en overal” is en dat ze geen “geen tovenaar” is. Dat mensen vaker en sneller de weg vinden naar Unia stemt haar tevreden. Voorts meent ze dat discriminatie veeleer een zaak van parket en gerecht moet zijn als bemiddeling faalt.

Van positieve discriminatie wil ze niet weten, maar “als ik moet kiezen tussen een vrouw en een man die even sterk zijn, dan kies ik de vrouw. Maar een vacature uitschrijven voor één doelgroep gaat te ver. Dat is óók discriminatie”, klinkt het nog.