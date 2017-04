Explosie in kerk in Egypte: 21 doden, regering spreekt van terreur

De Egyptische regering spreekt na de verwoestende explosie in een kerk in de noordelijke stad Tanta van terreur. “Het terrorisme treft Egypte opnieuw, dit keer op Palmzondag”, zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ahmed Abu Zeid, zondag op Twitter.

Na de bomaanslag op de Sint-Joriskerk steeg het aantal doden tot 21 volgens de staatstelevisie. Vijftig mensen raakten gewond, vernam de tv-zender van het ministerie van Gezondheid.

Op deze christelijke feestdag was er tijdens de mis veel volk in de kerk. De kerk is volgens de staats-tv het grootste christelijke gebedshuis in de regio. Bij een bomaanslag op een kerk in december 2016 in Caïro werden bijna dertig mensen gedood. Toen eiste IS de aanslag op.

Ongeveer 10 procent van de ruim 90 miljoen Egyptenaren zijn christenen.