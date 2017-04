Onbeschofte kerel die meisje beledigde op sociale media wordt zelf mikpunt van spot

Toen Kayleigh Boase (24) een foto van zichzelf in trainingsbroek op Facebook postte, kreeg ze meteen een denigrerende opmerking over haar uiterlijk van een oppervlakkige kennis toegestuurd via Snapchat. De Britse besloot om dit niet zomaar aan zich voorbij te laten gaan en maakte de berichten openbaar. Ongewild werd de kerel in kwestie zo zelf het mikpunt van spot op sociale media.

De Britse Kayleigh Boase laat niet zomaar over zich heen lopen. Nadat Jowan Townsend-Trahair haar in een reactie op een foto op haar Facebookpagina ongegeneerd via Snapchat commentaar gaf op "haar buikje" en haar doodleuk vertelde dat het toch wel zonde was dat ze "niet langer sexy was", kreeg ze het behoorlijk op haar heupen. Daarom leek het haar wel een gepast om zijn beledigende uitspraken meteen op haar sociale media te delen.

In haar post liet ze ook gelijk weten wat ze van Jowan Townsend-Trahair dacht: "Dergelijke idioten zijn de reden waarom mensen eetstoornissen ontwikkelen. Enkel een onzeker kereltje zou vrouwen zo kleineren. Je kan voor mij de boom in. Mij maakt het allemaal niet uit, ik ben gewoon gelukkig."

Sinds Kayleigh het bericht op haar sociale media deelde, kreeg zij niet enkel vele steunbetuigingen vanuit alle uithoeken van het land, maar lijkt vooral Jowan de pineut. De Brit, die volgens zijn Facebookprofiel in de Body Ace Gym werkt, kan immers op weinig sympathie rekenen. Zo blijkt uit de vele reacties dat niemand kan begrijpen hoe een personal trainer dergelijke uitspraken durft te maken en dat vooral niemand zich geroepen voelt om bij zo iemand te gaan trainen.

Nadat zaterdag het bericht van Kayleigh door alle Britse kranten werd overgenomen, meldde de Cornwall Live overigens dat ook een ander meisje in het verleden door Jowan door het slijk werd gehaald. Toen Kell Johnson (22) haar relatie met een vriend van Jowan verbrak, schreef hij haar het volgende: "Je ziet eruit alsof je bent overreden door een auto, terug bent opgepikt om van een klif te worden afgegooid, voor je werd begraven, terug opgegraven en dan in je gezicht werd geschoten".

Of de kerel in kwestie ook werkelijk beseft wat hij aangericht heeft, is eerder onzeker. De Cornwall Live kreeg hem te pakken voor een reactie, maar echt veel zinnigs lijkt hij niet kwijt te kunnen. Zo zou hij gezegd hebben dat hij "geniet van de aandacht", dat hij zich al verontschuldigd heeft bij Kayleigh en dat hij niemand wilde beledigen, maar dat hij het vooral "busy als f*** had".