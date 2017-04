Antwerpfans zetten feest verder op de Bosuil: “Ik besef het nog steeds niet”

Na het vieren van het kampioenschap in de Antwerpse binnenstad, hebben de fans van Royal Antwerp FC zich zondagmiddag begeven naar de Bosuil om daar het feest verder te zetten. Met onder meer een signeersessie met de spelers en optredens van onder meer Tourist LeMC wordt de promotie naar de Jupiler Pro League lustig voortgezet.

De kampioenenploeg werd zondagvoormiddag al gehuldigd op ’t Schoon Verdiep in aanwezigheid van burgemeester Bart De Wever en schepen van Sport Ludo Van Campenhout. Met een oldtimerbus werd een tocht georganiseerd naar de Antwerpse Grote Markt, waar meer dan 5.000 fans de spelers toejuichten.

Na de viering werd de route verdergezet naar de Bosuil. Vlakbij het stadion staan de spelers zondagnamiddag paraat voor een signeersessie. Er zullen ook optredens worden voorzien van de Sint Andries MC’s, Tourist LeMC, Laurent Wery en Yves Deruyter.

Zanger Guido Belcanto moest als fan van de Great Old in de aanloop naar de promotie zijn zenuwen onder bedwang houden. “Het waren zeer koortsachtige dagen. Ik heb de zenuwslopende terugwedstrijd tegen Roeselare noodgedwongen op televisie moeten volgen. Toen de verlossende tweede goal viel, ontstond een collectief orgasme. Ik besef het nog steeds niet dat we promoveren. Het voelt alsof een gevangene na dertien jaar vrijkomt en nog moet wennen aan de vrijheid. Maar dat komt wel goed.”

Foto: Kathleen Rutten

Foto: Kathleen Rutten

Foto: Kathleen Rutten

Foto: Kathleen Rutten