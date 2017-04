Nieuwsanker weet niet dat haar man overleden is, tot ze het bericht over zijn crash live op tv voorleest

Een nieuwsanker in India is live op tv te weten gekomen dat haar man omkwam in een auto-ongeval. Ze sprak met een lokale verslaggever over het ongeval waarbij drie mensen omkwamen, en gaandeweg kwam de vrouw te weten dat haar man er ook bij betrokken was. Ze bleef kalm voor de camera’s, maar eenmaal die uit gingen, stortte ze helemaal in.

Supreet Kaur is 28 en een heel populair nieuwsanker in India. Gisteren begon ze zoals elke zaterdag om 10u ’s ochtends het nieuws te lezen. Na een kwartiertje kwam er plots nieuws over een ernstig auto-ongeval waarbij drie mensen om het leven kwamen.

De vrouw wist niet meteen dat haar echtgenoot omkwam bij het ongeval waar ze over berichtte op dat moment. Het was pas tijdens het gesprek met een lokale reporter dat ze zich bewust werd van het feit dat een van de slachtoffers haar man was. Een van de wagens die betrokken was bij het ongeval, was de wagen waarvan ze wist dat haar man ermee op pad was in diezelfde regio.

Video: YouTube

“Ook al had de reporter ter plaatse geen namen gegeven, wist het team dat ze het te weten gekomen was. Ondertussen was het nieuws ook bij de productie bekend, maar die kon haar niet inlichten tot de uitzending afgelopen was”, klinkt het bij de zender.

“Het zegt veel over haar professionaliteit en verantwoordelijkheidszin dat ze nog doorging en kalm bleef voor de volgende tien minuten. Op het moment dat de camera’s uit gingen begon ze meteen haar familie te bellen en stortte ze in. Ze is ook meteen vertrokken naar de plaats van het ongeval. We voelen heel erg met haar mee.”