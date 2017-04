Feyenoord stelt alweer teleur, maar blijft wel op kop

Het is de week van Feyenoord niet: tot vorig weekend leken de Rotterdammers op weg naar een eerste landstitel sinds 1999, maar na het verlies tegen concurrent Ajax lieten ze nu ook punten tegen PEC Zwolle: 2-2. Feyenoord blijft wel op kop: het heeft een puntje meer dan Ajax.

Feyenoord stond na een kwartier al twee goals in het krijt. Eerst Menig en dan Van Polen zetten PEC Zwolle, twaalfde in de Eredivisie, op rozen. De competitieleider vocht via Berghuis nog terug en kwam op 2-2, maar winnen lukte niet.

Feyenoord telt nu 73 punten, eentje meer dan Ajax. PSV volgt al op acht punten (klik hier voor de stand).