Hoog niveau in Play-off 1? Kara maakt zich niet populair met meerdere slechte vrije trappen

Wie er prat op gaat dat het niveau in Play-off 1 om bij te kwijlen is, moet toch maar eens naar deze acties van Anderlecht-verdediger Kara Mbodj kijken. De Senegalees heeft zich niet populair gemaakt bij de eigen supporters met drie miserabele vrije trappen vanop de eigen helft op rij. De eerste trapte hij pal in de voeten van Jérémy Perbet die op enkele meters stond, de tweede trapte hij over de zijlijn en de derde probeerde hij gewoon breed te leggen op zijn rechtsback Dennis Appiah... maar ook die bal ging over de zijlijn. Het leverde hem aardig wat gefluit van zijn eigen fans op.