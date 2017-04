Bondgenoten Assad: “We zullen elke rode lijn die Washington overschrijdt met geweld beantwoorden”

Na de Amerikaanse raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis hebben de bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad sterkere steun toegezegd aan het regime in Damascus. Met het bombardement heeft Washington “een rode lijn” overschreden, zo stelt het gemeenschappelijk commandocentrum van de geallieerden van Assad in een mededeling.

De alliantie neemt zich voor om “vanaf nu elk geweld of elke overschrijding van een rode lijn met geweld te beantwoorden, van waar die ook komt”, zo klinkt het in de mededeling. “Amerika weet dat we dat kunnen”, voegt de alliantie eraan toe. Ook bestempelt ze de aanwezigheid van Amerikaanse soldaten in het noorden van Syrië als “illegaal”.

De Russische president Vladimir Poetin belde zondag met zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rouhani. Volgens het Kremlin waren beide leiders het erover eens dat de “agressieve daden” van de Verenigde Staten tegen Syrië “onaanvaardbaar” zijn. Ze vragen “een onafhankelijk onderzoek” naar de vermoedelijke gifgasaanval van het Syrische leger die Washington ertoe aanzette een vergeldingsaanval uit te voeren.

Medeplichtig

De Amerikaanse buitenlandminister Rex Tillerson reist dinsdag naar Moskou. Twee dagen voor zijn bezoek vroeg hij zich zondag op televisiezender ABC af wat de echte intenties van Rusland in Syrië zijn.

“Rusland heeft zich akkoord verklaard om de verwijdering van chemische wapens te verzekeren”, zei Tillerson. “Het is mij niet duidelijk waarom Rusland niet in staat was die opdracht uit te voeren. Ik wil niet de conclusie trekken dat ze medeplichtig waren, maar ze waren duidelijk onbekwaam, of misschien hebben de Syriërs met hun voeten gespeeld”.

Raketaanval

Het Amerikaanse leger had in de nacht van donderdag op vrijdag 59 Tomahawk-raketten afgevuurd op de luchtmachtbasis van al-Shayrat, in het centrum van Syrië. Vanop die basis zou het Syrische leger eerder deze week de gifgasaanval gelanceerd hebben die aan meer dan tachtig burgers het leven heeft gekost.