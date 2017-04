REACTIES. Vanhaezebrouck niet mals na ontgoochelende topper: “Mak en loom”

De topper Anderlecht-AA Gent heeft zondag een muis gebaard op de tweede speeldag in Play-off 1. Na een eerste helft met veel middenveldvoetbal en geen uitgesproken kansen gingen beide teams met een 0-0 stand gaan rusten in het Constant Vanden Stock-stadion. Vijf minuten na de pauze veerden de supporters van paars-wit op. Een pegel van Youri Tielemans spatte uiteen op de onderkant van de lat maar een teleurstellende topper eindigde zo op 0-0. Vooral Gent-coach Hein Vanhaezebrouck was niet mals, voor beide teams.

“We hadden meer verdiend, maar speelden tegen een heel goede ploeg”, was Anderlecht-coach Weiler achteraf vol lof voor de tegenstander. De Zwitser kreeg echter op de persconferentie vooral voor veel vragen over de wedstrijd van donderdag tegen het grote Manchester United. Want deze 0-0 was geen geslaagde repetitie voor die kwartfinale in de Europa League. “Manchester United? Ik probeer alle matchen zo goed mogelijk voor te bereiden”, klonk het ontwijkend.

Vanhaezebrouck: “Hoe kan je verklaren dat allebei de teams zo mak waren?”

Weilers collega Hein Vanhaezebrouck was veel harder. “De eerste helft zal zeker niet de beste uit Play-off 1 geweest zijn”, gaf de Gentse coach toe. “Er was geen ploeg die kon zeggen dat het deze match verdiende te winnen. Er zijn momenten geweest voor ons en momenten voor hen. Maar met zo’n eerste helft verdiende niemand te winnen. Wat wij de eerste helft deden, was veel te weinig. We waren blijkbaar tevreden met een 0-0 en legden ons te makkelijk neer bij een tegenstander die ook niet super was. Ik ben nochtans een trainer waarvoor niet enkel het resultaat, maar ook de manier waarop belangrijk is. (wint zich op) Die eerste helft was echt een gemiste kans: we maakten niet gebruik van de mogelijkheden die er waren. Misschien heeft de warmte wel een rol gespeeld. Anders kan je toch niet verklaren dat allebei de teams zo mak waren? De eerste warmte zorgt dikwijls voor loomheid en dat was vandaag echt wel het geval...”

Na winst vorige week tegen Club Brugge kan Gent pronken met een 4 op 6 tegen de twee titelfavorieten. “Als je verliest tegen Charleroi en gelijkspeelt tegen Oostende, is iedereen dat al vergeten”, aldus Vanhaezebrouck. “Voor ons zijn matchen tegen Club Brugge en Anderlecht even moeilijk als die tegen de andere drie.”

Deze week raakte ook nog bekend dat de coach bij AA Gent dicht bij een contractverlenging staat. Maar daar bleef Vanhaezebrouck vaag over. “Mijn makelaar is op vakantie. Ik heb gezegd dat hij zich niet moet haasten. Of ik sowieso teken als mijn makelaar terug is? Dat weet ik niet, he. Maar het heeft geen zin het nodeloos te rekken.”

In de stand laat leider Anderlecht (35 ptn) na om zes punten uit te lopen op Club Brugge (31), dat zaterdag thuis op 1-1 bleef steken tegen Charleroi (27). AA Gent is met 29 punten derde. Vrijdag speelden KV Oostende (27) en Zulte Waregem (28) 1-1 gelijk. Op de volgende speeldag gaat Anderlecht op bezoek bij KV Oostende, trekt Club Brugge naar Zulte Waregem en maakt AA Gent de verplaatsing naar Charleroi.