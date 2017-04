ANALYSE. AA Gent is de enige winnaar van deze speeldag

Oef. Stiekem zijn we na Anderlecht-AA Gent toch een beetje blij dat Play-off 1 nog leeft. Het had zomaar gekund: een zege van paars-wit en Club Brugge (zeven punten goed te maken) en AA Gent (tien punten goed te maken) waren behoudens halve mirakels gewoon al uitgeschakeld in de strijd om de titel.