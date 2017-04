Krakers slaan op de vlucht, maar brand blijkt niet aangestoken

Gent / Wondelgem - In de nacht van zaterdag op zondag is brand ontstaan in een opslagplaats achter een woning in de Evergemsesteenweg. Het pand staat al enkele jaren leeg en werd sinds vorige zomer gekraakt door een wisselend aantal bewoners. Na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van kwaad opzet.

Omstreeks 5 uur gisterochtend hoorden verschillende buren ongewone geluiden komen uit de woning in de Evergemsesteenweg 8, vlak bij het kruispunt met de Vierweegsestraat en de Morekstraat. Toen ze vlammen zagen, verwittigden ze de brandweer.

De brand bleek niet te woeden in de woning zelf, maar in de vrijstaande opslagplaats die erachter ligt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Het vuur was bovendien aan het overslaan naar het achterste deel van de woning. De brandweer kon de rest van die woning vrijwaren, maar de opslagplaats werd volledig in de as gelegd.

Een aanpalende woning liep heel lichte schade op. De bejaarde bewoners van dat pand kwamen er met de schrik af.

Geschonken aan goed doel

De eigenaar en vroegere bewoner van de getroffen woning was een handelaar in graszaden en planten die al enkele jaren overleden is. Naar verluidt wilde hij zijn eigendom schenken aan diverse goede doelen in België en Nederland. Pas sinds zowat een week kleeft op de gevel een aankondiging van de openbare verkoop van de woning.

Sinds de dood van de handelaar stond de ruime woning leeg, maar vorige zomer werd het gebouw gekraakt. Op het moment van de brand verbleven er naar verluidt acht personen. Zes van hen werden meegenomen naar het politiecommissariaat, de twee anderen sloegen op de vlucht. Maar niemand wordt van iets in verdenking gesteld: na onderzoek door de branddeskundige bleek dat de brand accidenteel is ontstaan.

Zondagnamiddag werd een aantal krakers al opnieuw in het pand opgemerkt.

Vóór de krakers in de woning trokken, verbleef een aantal van hen in een huis iets verderop in de straat. Daar moesten ze vorig jaar vertrekken toen de meeste ramen en deuren uit die woning werden verwijderd.